Laeticia Hallyday : Cette assignation de David et Laura qu'elle n'a jamais reçue

Dès qu'elle a éclaté, l'affaire du testament de Johnny Hallyday, dans laquelle ses enfants aînés David Hallyday et Laura Smet se trouvent déshérités et ont décidé de se battre, a vu une question émerger : quelle loi, de la française ou de l'américaine, doit prévaloir pour déterminer sa validité et son exécution ? Parce qu'entre la France et la Californie, l'issue de ce bras de fer engagé entre Laeticia Hallyday et les deux premiers enfants de son mari sera déterminante.

"La partie adverse essaie de bâtir un mythe selon lequel Johnny résidait en France", avance l'avocat de Laeticia (et du rockeur décédé), Ardavan Amir-Aslani, dans le grand entretien qu'il a dernièrement accordé au magazine Paris-Match. Selon lui, David et Laura "ont donc assigné ses ayants droit à sa résidence de Marnes-la-Coquette". Du coup, l'assignation qui devait envoyer le clan Laeticia devant un tribunal n'a pas été découverte par celle qui devait initialement la recevoir. "Cette assignation envoyée en recommandé n'est jamais parvenue à Laeticia, qui n'y réside pas. Et il a fallu que je demande à un confrère de me la faire parvenir pour que nous en prenions connaissance", assure Me Amir-Aslani.

On peut donc logiquement se demander où sera jugé le contentieux, à savoir en Californie ou à Nanterre, où le tribunal a renvoyé au 30 mars l'audience concernant cet héritage surmédiatisé, à la demande des avocats de David Hallyday et Laura Smet, suite à la découverte d'un trust au sein duquel leur père aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme. Un renvoi auquel s'est opposé Ardavan Amir-Aslani. "Parce que je voulais mettre un terme à cette comédie", lâche l'avocat de Laeticia. "Cette campagne médiatique orchestrée, visant à dénigrer ma cliente, la fait souffrir. Ainsi que ses filles 'adoptées', ce que, indélicatement, leur assignation précise", dénonce-t-il au passage.

