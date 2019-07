Laeticia Hallyday : La vidéo émouvante de l'anniversaire de Mamie Rock

Pour célébrer les 84 ans d'Elyette Boudou,Laeticia Hallyday et sa famille ont réservé une table au restaurant Jòia Paris d'Hélène Darroze. Le samedi 6 juillet 2019, la veuve de Johnny a publié une vidéo de l'instant où Mamie Rock souffle ses bougies. On aperçoit Elyette entourée de sa petite-fille ainsi que de son arrière petite-fille Jade (14 ans). La grand-mère embrasse ensuite affectueusement Joy (10 ans), venue l'enlacer.

Tu es essentielle Mamie

Laeticia Hallyday écrit : "Joyeux Anniversaire Mamie. 84 ans et toujours aussi Rock and Roll. Tu es essentielle Mamie, tu es une part de moi, la mémoire de mon enfance... On t'aime fort pour toujours." Un texte touchant qui fait taire les rumeurs de disputes qui seraient survenues à la suite de la mort du Taulier en décembre 2017.

En effet, Bernard Montiel avait déclaré en janvier 2019 dans l'émission Touche pas à mon poste que Laeticia était en froid avec toute sa famille, dont Mamie Rock. "Ce qui est vrai, c'est que Laeticia, elle est vraiment fâchée avec sa famille. Mamie Rock parce qu'elle parle trop alors que c'est une brave femme très sympathique. (...) Il n'y a qu'avec son frère que ça passe." Dans tous les cas, tout semble désormais rentrer dans l'ordre pour la fille de Françoise Thibaut et André Boudou.

La maman de Jade et Joy va d'ailleurs peut-être proposer prochainement un accord à David Hallyday et Laura Smet dans la querelle qui les oppose, selon le magazine Closer. "Une répartition dont (son avocat) pense qu'elle sera acceptée par les aînés de Johnny." La fin de la guerre semble donc proche pour l'ensemble du clan Hallyday. Une très bonne nouvelle !