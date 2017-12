Laetitia Casta, Laury Thilleman... : Sublimes pour honorer la femme

l envotante @marieagnesgillot sous une verrire toile @museeorsay met la femme l honneur . Se retrouver seule , sans foule , dans un silence pntrant pour admirer Odilon Redon, Bonnard, Courbet. Inoue , magic night @intimissimiofficial #intimissimi #intimissimixparis

A post shared by Mlanie Thierry (@melaniethierry) on Dec 6, 2017 at 2:52pm PST