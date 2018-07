Laetitia Miliot : Instant précieux avec Lyana et confidences sur ses 1res fois

Laetitia Milot continue à partager sa vie de jeune maman avec ses abonnés, sur Instagram. Après avoir annoncé qu'elle avait repris le sport pour retrouver sa silhouette d'avant-grossesse, l'actrice de Plus belle la vie (France 3) a partagé les premières fois de sa fille Lyana (née le 14 mai 2018).

"Passez une belle semaine. Pour nous, ça va être repos et profiter de Lyana à fond, car le temps passe très vite, et ces instants sont précieux. Premier areu, première prise d'objet, premier éclat de rire, premier éclaboussement de pipi pendant le change de bon matin toujours avec le sourire bien sûr #2mois #bonheur", a-t-elle légendé une photo sur laquelle on aperçoit la belle brune de 38 ans en train de se reposer dans un hamac situé dans son jardin, au côté de Lyana qui elle est dans son transat.

De tendres confidences qui ont beaucoup ému ses fans. "Merveilleuse photo qui déborde de tendresse... Quand on a vécu un combat quel qu'il soit... Chaque moment vécu par la suite a la saveur d'un 'premier' moment", "De beaux souvenirs qu'ils nous donnent même si parfois c'est difficile (coliques, dents...) c'est que du bonheur surtout quand on a des éclats de rire", "Quelle jolie photo mère et fille en mode repos. Oh oui ma belle Laetitia profite de Lyana car les bébés grandissent tellement vite... Badri et toi vous devez être heureux et 'gaga' de voir tous ces échanges et évolutions. Belle semaine à la plus jolie des mamans et au super photographe", a-t-on notamment pu lire parmi les nombreux commentaires.