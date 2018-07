Laetitia Milot, la jeune maman de Lyana motivée : Sa nouvelle bataille

Le 14 mai 2018, la petite Lyana entrait dans la vie de Laetitia Milot et de son mari Badri. Un bonheur intense quand on connaît le long combat qu'a mené le couple pour contourner l'endométriose dont est atteinte la comédienne de 38 ans. Deux mois plus tard, si la star n'est toujours pas redescendue de son petit nuage, elle a tout de même à coeur de retrouver sa ligne !

Mardi 17 juillet, la comédienne que l'on a récemment vue dans Coup de foudre à Bora Bora sur TF1 a en effet publié une photo d'elle souriante en train de se remettre au sport, bien installée sur un vélo d'appartement. "Allez hop, je me remets au sport #sport #motivation #postaccouchement #motivationfitness #velo #repriseendouceur", a-t-elle indiqué en légende de sa publication.

Bien entendu, certains internautes ont félicité la comédienne pour sa motivation et d'autres se sont inquiétés pour sa santé. "Tu es trop belle, bon courage à toi", "Déjà ? C'est rapide non ? Il ne faut pas attendre la rééducation du périnée pour reprendre le sport ?", "Tu viens d'accoucher, ce n'est pas un peu tôt ? Tu as eu l'avis d'un médecin ?", "Cool ! Déjà ! Super une maman pleine de vitalité bravo !", pouvait-on lire dès les premières réactions. Deux salles, deux ambiances en somme.

Deux jours plus tôt, Laetitia Milot prenait déjà la parole sur Instagram lors de la victoire des Bleus à la Coupe du monde de football. Pour l'occasion, la jolie trentenaire avait même pris sa petite puce en photo... tout en prenant soin de cacher sa bouille bien entendu. "Yesssssss on est champions du monde ! Ils nous rendent si fiers, bravo les Bleus #champions #fracro #deuxiemeetoile", avait-elle indiqué en légende.

Un bonheur qui fait très plaisir à voir !