Laetitia Milot : Tendre post avec Lyana et Badri pour ses 11 ans de mariage

En avril 2017, l'émission de TF1 50 Minutes Inside consacrait un reportage à Laetitia Milot, à l'occasion de la diffusion de la fiction On se retrouvera, adaptée du roman éponyme de l'actrice. Et cette dernière en avait profité pour évoquer le plus beau jour de sa vie. Des images de leur cérémonie ont même été dévoilées, l'occasion d'admirer la mariée en robe rouge et noir, les cheveux ondulés et attachés, tandis que les convives étaient tout de blanc vêtus. "Ça reste le plus beau jour de ma vie. Badri, c'est l'homme qui m'a ramassée à la petite cuillère, qui m'a propulsée et aidée à être ce que je suis aujourd'hui", confiait-elle à Sandrine Quétier. Et de poursuivre que Badri était à la fois son ami, son amant, son soutien et mentor.

Pour rappel, avant de faire la rencontre de l'homme qui fait aujourd'hui son bonheur, Laetitia Milot a dû faire face à la mort de son premier amour, Yannis, décédé des suites d'un cancer.