Laetitia Milot fête ses 38 ans : Son plus "bel anniversaire"

Le week-end dernier, c'est un tout autre anniversaire que la belle brune célébrait. Celui de ses 11 ans de mariage avec Badri. "Merci pour vos messages d'anniv de mariage. 11 ans, 16 ans de bonheur, de peine, d'amour, de joies, de pleurs, de rires, d'osmose, d'épreuves, de combat, de force, des hauts et des bas. Et pour nos noces de corail, nous avons le plus beau cadeau de la vie. Le fruit de notre amour, Lyana", a-t-elle commenté une photo sur laquelle elle pose aux côtés de sa moitié et sa fille.

Une belle déclaration à l'homme qui a été là pour elle pour le meilleur, comme pour le pire. Atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique qui a de lourdes conséquences sur la fertilité, Laetititia Milot et Badri se sont battus durant dix ans afin de réaliser leur rêve : devenir parents. Un rêve devenu réalité puisque la belle brune est tombée enceinte en septembre.