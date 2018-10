Laëtitia Milot : La raison de son retour "retardé" dans Plus belle la vie

Depuis plusieurs mois, Laëtitia Milot a quitté sa famille de Plus belle la vie pour se consacrer à d'autres projets télé mais aussi à l'écriture de son livre, Ma clé du bonheur, pour lequel elle est actuellement en promotion. Invitée à le défendre auprès de la presse et sur les plateaux de télévisions, la comédienne et jeune maman de 38 ans n'échappe pas à certaines indiscrétions au sujet de son passé au Mistral.

Pendant plusieurs années, Laëtitia Milot incarnait Mélanie sur France 3, un rôle qui lui a permis de séduire et conquérir le public français. Si elle n'a jamais caché son désir de faire un retour le temps d'une intrigue, il semblerait que tout ne soit pas si simple. Interrogée par nos confrères de Télé-Star, Laetitia Milot lève le voile sur son avenir dans la série : "On s'était fixé une date de retour avec mon agent et la production mais finalement, elle n'était pas apte à écrire pour cette période. Du coup, c'est retardé. A suivre !"

En attendant de la revoir aux côtés de Laurent Kérusoré, Léa François ou encore Fabienne Carat, Laëtitia Milot n'apparaît plus au générique du show et a également perdu son statut de "guest", payée seulement à la prestation. Une décision de la production que la principale intéressée a très bien compris : "C'est normal. A partir du moment où je m'absente six ou huit mois, je ne vais pas être payée à ne rien faire", déclarait-elle à Télé-Loisirs il y a quelques jours. Mais que ses fans se rassurent, elle sera bientôt de retour à l'écran dans le téléfilm de TF1, Un bébé pour Noël.

