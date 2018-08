Laetitia Milot maman active : Elle est de retour au travail

Laetitia Milot a retrouvé les joies des plateaux de tournage ce mardi 21 août 2018. Après avoir profité pleinement de ses premières vacances en famille avec sa fille Lyana (née le 14 mai 2018) et son mari Badri, la belle brune a dû laisser de côté le pouponnage quelque temps pour retrouver l'équipe de la nouvelle série de TF1, Un bébé pour Noël. Un feuilleton en cours depuis le mois de mars 2018 et suspendu à l'occasion de son congé maternité.

Très heureuse de se remettre dans la peau de son personnage - Noémie, une jeune femme qui découvre qu'elle est enceinte après être sortie du coma - et de retrouver ses collègues, Laetita Milot l'a prouvé en postant une photo sur son compte Instagram. L'ancienne star de Plus belle la vie, à Chamonix pour les besoins de la fiction, pose avec le clap pour lancer la reprise. "Et ça continue", écrit-elle en légende de sa publication. Une bonne nouvelle qui a enchanté ses fans qui ont "hâte" de voir le résultat comme ils ont pu l'indiquer dans les commentaires.

Si on pensait que Laetitia Milot souffrirait de l'éloignement avec son bébé, il n'en est rien. Lyana et Badri ont évidemment accompagné la jeune maman sur le tournage en Haute-Savoie pour son plus grand plaisir. Une condition indiscutable qu'elle évoquait déjà il y a quelques semaines dans les colonnes de Télé 2 semaines : "Je ne suis pas inquiète, car Badri et Lyana vont venir avec moi. Tant que ce sera possible, ma fille m'accompagnera." Entre vie privée et vie professionnelle, Laetitia Milot a de quoi se réjouir, elle qui a longtemps souffert de l'endométriose, une maladie qui compromet les chances de tomber enceinte.