Laetitia Milot maman : Sa tendre routine pour endormir Lyana

Ce lundi 13 août 2018, Laetitia Milot est mise à l'honneur dans le nouveau numéro du magazine Télé 2 semaines. La jeune maman d'une petite Lyana née le 14 mai dernier après un accouchement difficile dû à l'endométriose de la comédienne, passe son premier été a pouponner en compagnie de son mari Badri. Pour le quotidien, l'ancienne actrice de Plus belle la vie s'est épanchée librement sur son sentiment de bien-être dans lequel elle se trouve. "Cet été, nous le vivons tranquilles ! Chez nous. Les quatre grands-parents, qui sont gagas, viennent nous rendre visite. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est profiter de ces moments remplis de bonheur. Je ne pensais pas être heureuse un jour à ce point. Lyana est adorable. Elle grandit beaucoup trop vite !", raconte-t-elle.

Lyana sourit tout le temps

Aussi, Laetitia Milot partage avec nos confrères quelques détails sur sa nouvelle vie de famille. On y apprend notamment que la belle et son chéri ont instauré une routine pour aider leur petite merveille à s'endormir : "Elle est en bonne santé ! Elle sourit tout le temps ! Elle a eu quelques angoisses nocturnes, alors, avec Badri, nous avons pris l'habitude de chanter pour elle. Nous avons chacun un rituel. Moi c'est Une chanson douce et Un homme riche. Badri, lui, a opté pour Marcel, de Christophe Maé (il dit 'gamine' au lieu de 'gamin'). Ça la calme tout de suite. En fait, elle fait ses nuits depuis longtemps : déjà à l'hôpital, elle dormait presque six heures la nuit, maintenant elle dort dix heures d'affilée... Ça a été cool pour moi, ça m'a permis de récupérer après la césarienne."

En plus de veiller sur Lyana, Laetitia Milot se permet de s'octroyer des moments pour elle et pour ça, rien de mieux que le sport. Une passion qu'elle a pu reprendre récemment, comme elle l'indique dans les colonnes du magazine : "J'ai eu le feu vert des médecins pour reprendre certaines activités : vélo, natation et aquagym en piscine, course à pied... Et avec Lyana, nous faisons de grandes balades, car derrière notre maison, il y a de beaux chemins très ombragés."

Si la meilleur amie de Laurent Kerusoré profite pleinement de ses vacances, elle reprendra bientôt le chemin des tournages et en particulier celui de Un bébé pour Noël. Une nouvelle fiction produite par TF1 qu'elle doit terminer dès la fin août.

Retrouvez l'interview de Laetitia Milot en intégralité dans Télé 2 semaines, paru ce lundi 13 août 2018