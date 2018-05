Laetitia Milot, un accouchement difficile : "Ce que je craignais est arrivé..."

Atteinte d'endométriose, une maladie gynécologique entraînant de fortes de douleurs et des problèmes de fertilité, Laetitia Milot a mené un long combat pour devenir maman. Après dix ans d'attente, la comédienne de 37 ans a fini par tomber enceinte. Le 14 mai 2018, elle a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Lyana. Elle se confie auprès de nos confrères de Paris Match sur ce miracle et évoque notamment son accouchement.

"Autant ma grossesse avait été formidable – j'adorais me voir m'arrondir, j'étais épanouie, la grossesse met l'endométriose en sommeil, la douleur stagne, et j'ai travaillé jusqu'au huitième mois –, autant l'accouchement ne s'est pas déroulé comme je l'avais espéré, moi qui voulais vivre pleinement ce moment", lance Laetitia Milot.

Et de livrer quelques détails : "Après sept heures de contractions, je me suis rendue à l'hôpital, où les médecins ont constaté que le travail n'était pas aussi avancé que je l'avais imaginé." Finalement, aux alentours de 17h, le corps médical lui a indiqué que "le col n'était toujours pas ouvert" et qu'il allait falloir "pratiquer une césarienne". Un moment douloureux pour l'épouse de Badri qui s'est immédiatement "mise à pleurer". "C'est ce que je craignais le plus...", raconte-t-elle.

Mais aujourd'hui, tout va mieux pour Laetitia Milot. Celle qui incarne Mélanie Rinato dans la série Plus belle la vie (France 3) peut serrer sa fillette dans ses bras et elle a même eu la joie de vivre sa toute première fête des Mères dimanche 27 mai 2018. Un "rêve éveillé" !

