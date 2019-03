Lara Fabian amoureuse de Gabriel : "Je suis avec un jeune mec de 36 ans..."

C'est chez elle au Québec, où elle est retournée vivre après avoir été sollicitée pour devenir coach dans la version locale de The Voice, que Lara Fabian a accueilli Paris Match. La chanteuse, de retour avec le disque Papillon, évoque sa nouvelle vie dans les Laurentides, près de Montréal, avec sa fille et son mari Gabriel.

"Je ne me déplace jamais sans lui ni sans Lou [12 ans, née de son histoire passée avec le réalisateur Gérard Pullicino, NDLR]. J'ai cette chance d'avoir un mari extrêmement présent. Sa famille passe avant tout (...) Comme je voyage beaucoup, il a le rôle capital de veiller sur ma fille. Sa place est très importante. Il m'apporte un soutien incroyable", assure Lara Fabian. Ce dernier, originaire de Sicile, essaye de poursuivre son métier d'ingénieur magicien, mais chante et joue aussi de la guitare.

Lara Fabian confie que Gabriel lui a fait reprendre goût à l'amour après plusieurs échecs sentimentaux et qu'importe leur différence d'âge, qui aurait pu devenir handicapante. "Dans notre société, quand la femme est la plus âgée, les gens posent davantage de questions, c'est sûr. Mais ça dépend juste de la manière dont c'est vécu. Moi, je me sens très bien dans mon corps. L'âge n'est qu'un chiffre. Je suis avec un jeune mec de 36 ans qui n'est pas avec une nana de 50 ans, mais avec la femme qu'il aime", précise-t-elle. Une complicité que le reportage photo de nos confrères met en lumière, comme en témoigne notamment un cliché d'eux dans une position pour le moins suggestive...

