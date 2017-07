Lara Fabian dévoile un cliché avec son mari, pour son anniversaire de mariage

Le 27 juin 2017, la chanteuse Lara Fabian fêtait ses noces de cire, pour quatre années de mariage, avec son époux le magicien italien Gabriel di Giorgio. La star a célébré cela dignement et elle a partagé un joli cliché sur Instagram.

Lara Fabian et son mari n'ont pas manqué de s'offrir un moment romantique pour leur anniversaire de mariage, profitant du peu de temps libre de la chanteuse, qui prépare activement son retour dans la musique avec son nouvel opus anglais intitulé Camouflage. "Un moment spécial ce 27 juin dernier, le jour de notre anniversaire de mariage ... je vous remercie pour vos messages attentionnés à cette occasion et je partage cette photo... celle du bonheur..... Love", a écrit la chanteuse de 47 ans en légende de son cliché d'elle et de son mari. Toutefois, la diva n'a pas précisé ce qu'ils ont fait pour l'occasion ni où, elle qui voyage constamment comme le prouve son compte Instagram. Récemment elle était ainsi à Paris et aux États-Unis...