Lara Fabian : Canon au naturel en vacances en Sicile

Les bons plats, le soleil et des monuments incroyables... L'Italie fait rêver. C'est donc logiquement que de nombreuses stars s'y rendent pour leurs vacances d'été. La dernière en date n'est autre que Lara Fabian. La chanteuse y passe en effet du bon temps depuis fin juillet. L'occasion pour elle de partager des selfies et photos de ses rencontres pour montrer à quel point ce pays lui fait du bien. En effet, elle semble plus heureuse et épanouie que jamais.

Celle qui avait été particulièrement touchée par la mort de son amie Maurane a retrouvé le sourire et le prouve dans un nouveau cliché. On peut la voir au soleil, en maillot bustier et le sourire aux lèvres. Elle rayonne.