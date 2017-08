Laura Prepon : La star de Orange is the new black est maman !

Cette fin d'été est particulièrement heureuse pour l'actrice américaine Laura Prepon, alias Alex Vause dans la série à succès de Netflix, Orange Is the New Black. En effet, elle est devenue, à 37 ans, maman pour la première fois !

Comme le rapporte une source au site Us Weekly, Laura Prepon a donné naissance à son premier enfant et il s'agit d'une petite fille. Si on ignore la date exacte de l'accouchement, nul doute que cela fait plusieurs jours puisque la star et son fiancé, l'acteur Ben Foster, ont été vus en train de dîner en tête à tête le 22 août. Le couple a été aperçu au restaurant Out East de New York, profitant, selon des indiscrets sur place, de vin et de cocktails. Une belle manière de fêter l'arrivée de leur bébé !

Laura Prepon, que l'on a aussi vue cette année dans le film Hero, a quelques mois devant elle pour pouponner avant de débuter le tournage de la 6e saison d'Orange is the new black.