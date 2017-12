Laura Smet et David Hallyday reçus par Brigitte Macron à l'Élysée

Emmanuel et Brigitte Macron ne dormaient pas lorsque Laeticia Hallyday les a appelés pour leur annoncer, en personne, la triste nouvelle : la mort de son homme, Johnny Hallyday. Il était aux alentours de 2h du matin lorsque le couple présidentiel a reçu ce coup de fil dans la nuit du 5 au 6 décembre, émis depuis Marnes-la-Coquette où le Taulier s'est éteint à 74 ans, entouré des siens.

Touché par la mort du rockeur préféré des Français, Emmanuel Macron n'avait pas tardé à présenter ses "sincères condoléances" dans un communiqué publié par l'Élysée, tandis que son épouse Brigitte Macron s'est déplacée dans la plus grande discrétion jusqu'à Marnes-la-Coquette pour se recueillir et épauler Laeticia Hallyday, ses filles et leurs proches dans cette épreuve délicate.

Au lendemain de la visite de la première dame à La Savannah, Laura Smet et David Hallyday, les deux aînés de Johnny Hallyday, ont demandé à être reçus par l'épouse du président de la République à l'Élysée. Une requête forcément acceptée par Brigitte Macron. RTL révèle ainsi que l'entrevue entre Laura Smet, David Hallyday et la première dame s'est déroulée le jeudi 7 décembre, au lendemain de la mort de leur père.

Un "hommage populaire" sera organisé en la mémoire de Johnny Hallyday le samedi 9 décembre, notamment sur les Champs-Élysées. Emmanuel et Brigitte Macron seront présents, tout comme Line Renaud qui pourra compter sur le soutien de Muriel Robin. Le président de la République – qui a élevé Johnny Hallyday au statut de "héros français" – "prendra brièvement la parole" pendant la cérémonie à la Madeleine, une courte intervention officialisée par l'Élysée.