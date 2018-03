Laura Smet : Moment de douceur après les tensions au tribunal

Laura Smet ne se trouvait pas au tribunal de grande instance de Nanterre vendredi 30 mars, pour la deuxième audience concernant le dossier de l'héritage de Johnny Hallyday, dont elle a été écartée. La fille du défunt rockeur et de Nathalie Baye était représentée par ses avocats, tout comme son grand frère David Hallyday et Laeticia Hallyday .

Au lendemain de ce nouvel affrontement judiciaire marqué par de vives tensions, Laura Smet est apparue sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour commenter cette actualité que la comédienne de 34 ans s'est manifestée sur Instagram samedi 31 mars mais pour inviter ses 191 000 abonnés à découvrir un moment de douceur.

Elle a ainsi posté une vidéo placée sous le signe de Pâques, dans laquelle un artiste dont le nom n'est pas mentionné créé de ses propres mains un décor composé d'oeufs, d'un panier et d'un lapin, le tout avec ce qui semble être du sable. "Un peu de douceur #joyeusespâques", commente simplement Laura Smet en légende. Ces quelques mots ont suffi à lui valoir de nombreux messages de soutien. "Surtout des tonnes de douceur pour vous Laura", "On t'aime Laura", "Bon week end de Pâques Même si l'on ne vous connait pas, nous pensons à vous Laura David Nathalie et Sylvie surtout... Personne ne mérite d'être emporté dans une pagaille pareille", peut-on notamment lire dans les nombreux commentaires laissés.