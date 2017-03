Laura Smet : "Toute mon enfance, on m'a regardée comme une bête curieuse"

Il y a cinq ans, Laurent Perreau se lance dans la réalisation de La Bête curieuse. Pour le premier rôle, il choisit Laura Smet, qui inspirera et nourrira le personnage : "Le film s'articule autour d'elle, est pensé pour elle et avec elle. Il n'aurait pas été possible avec une autre comédienne", explique-t-il dans les colonnes du Parisien. S'il fait l'éloge de sa comédienne, elle lui rend la pareille dans son entretien pour le même quotidien : "Il m'a considérée comme un être humain à part entière et pas une bête de foire." Elle se confie avec sincérité sur ce téléfilm, diffusé sur Arte ce 31 mars, qui a résonné au plus profond d'elle-même.

"Chez Céline/Héloïse, il y a évidemment des choses qui m'ont fait penser à ce que j'ai vécu. Moi, toute mon enfance, on m'a regardée comme une bête curieuse, comme 'la fille de'... Laurent a su capter ça avec son élégance, sans rien dire. (...) Je le remercie, parce qu'il y a vraiment un avant et un après ce film", confie la fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye au Parisien. On la retrouvera prochainement dans Les Gardiennes de Xavier Beauvois, avec sa mère. C'est la seconde fois qu'elle tourne avec elle, après leur expérience (irrésistible) dans la série Dix pour cent : "Je pensais que ça allait être très difficile et, en fait, pas du tout. Simplement parce que je n'ai pas joué avec ma mère mais avec l'une des plus grandes comédiennes françaises."

La Bête curieuse est une fiction originellement pensée pour le cinéma mais que la collaboration avec Arte permettra de diffuser à la télévision. Présenté au Festival des créations télévisuelles de Luchon, elle a remporté le premier prix, le jury étant convaincu par l'histoire de cette ancienne détenue qui tente de se reconstruire en cachant son passé auprès de ses collègues.