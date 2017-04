Laure Manaudou en larmes : "J'aurais aimé faire ça avec ma fille"

Lundi 3 avril, 3,2 millions de téléspectateurs (soit 14,2% de part de marché sur les individus de 4 ans et plus et à 23% sur les ménagères de moins de 50 ans) ont découvert les aventures de Mike Horn et Laure Manaudou. Après Michaël Youn et M. Pokora, l'explorateur a convié la championne de natation à partager une expédition à ses côtés pour l'émission À l'état sauvage. Ils se sont rendus dans la bande de Caprivi, en Afrique, dans la région du Zambeze entre la Namibie, le Botswana, la Zambie et l'Angola.

La sportive de 30 ans aujourd'hui enceinte de son deuxième enfant a été confrontée à de nombreux animaux sauvages : singes, hippopotames et surtout éléphants. L'aventurier et elle ont rencontré pas moins de 200 éléphants. Ce spectacle incroyable a beaucoup ému Laure Manaudou qui a eu une pensée pour sa fille Manon (7 ans), dont le papa est Frédérick Bousquet.

La voix tremblante, des larmes coulant sur ces joues, elle déclare face à la caméra : "Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de les approcher d'aussi près, dans la nature, dans leur environnement, c'est exceptionnel. Je pense à ma fille quand je vois des animaux, je pense à elle. Même si je suis loin, je pense qu'elle sait que pense à elle. Mais j'ai envie qu'elle voie tout ce que je vois." Et de poursuivre : "En fait, c'est juste un truc que j'aurais aimé faire avec elle pour qu'elle se rende compte de la puissance de la nature et qu'il y a autre chose que la ville, l'école et les escargots dans le jardin. Et que la vie est beaucoup plus belle dans des pays comme ça, en fait."

Un moment d'une grande tendresse. Nul doute que Laure Manaudou a déjà raconté depuis longtemps a sa fille les beaux souvenirs de son voyage.