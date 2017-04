Laure Manaudou : Les tendres mots de Jérémy Frérot avant son départ en Afrique

Après Michaël Youn et M. Pokora, Mike Horn a convié Laure Manaudou à partager une expédition à ses côtés pour l'émission À l'état sauvage. Ils se sont rendus dans la bande de Caprivi, en Afrique, dans la région du Zambeze entre la Namibie, le Botswana, la Zambie et l'Angola.

Avant de parcourir 130 kilomètres en seulement cinq jours pour descendre la rivière Kwando, la sportive, aujourd'hui enceinte de son deuxième enfant, a profité de ses proches. Comme on peut le voir dans l'émission diffusée ce lundi 3 avril et sur une vidéo postée sur le compte Facebook du programme, elle a notamment organisé un barbecue avec ses parents, ses frères, Florent et Nicolas, ainsi que son amoureux, Jérémy Frérot. Son voyage est bien sûr au coeur de toutes les conversations. "C'est la première fois que tu vas voir des animaux en liberté sauvage, ça va être trop beau", déclare ainsi le chanteur. Si Jérémy Frérot est très fier que sa compagne fasse ce voyage, Florent Manaudou aussi, même s'il préfère taquiner sa frangine. "Je parie sur des larmes dès le deuxième jour. Elle peut s'énerver très vite quand même", déclare-t-il.

Trois jours avant son départ pour l'Afrique, Laure Manaudou a même eu droit à de tendres mots de la part du père de son futur enfant. Alors qu'elle s'adonne à une partie de pétanque, Jérémy Frérot lui déclare les yeux pleins d'amour : "Ouvre les yeux pour moi et regarde à ma place." Une jolie déclaration qui est certainement allée droit au coeur de la sportive.