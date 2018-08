Laurence Boccolini amincie et sans maquillage : sa photo étonne !

Laurence Boccolini est une animatrice populaire et connectée.

En attendant sa rentrée sur TF1 dans Le Grand concours des animateurs et dans Big Bounce Battle, la maman de la petite Willow (4 ans) a décidé de donner de ses nouvelles sur Instagram ce 14 août 2018. Cette fois, Laurence Boccolini n'a pas sensibilisé le public à la maladie qui la touche (la polyarthrite rhumatoïde), mais a décidé de se montrer sans une once de maquillage et dans une tenue... très spéciale.

"J'ai mis la nappe sur la tête, ça me va bien ou j'oublie le look pour la rentrée ? #nofilterneeded #sansfiltre <3", a écrit avec humour l'animatrice de 55 ans, qui prenait la pose au naturel avec une sorte de fichu fuchsia recouvrant ses cheveux. "Moi j'adore la nappe et le naturel, vous êtes superbe !", "Vous êtes sublime même sans maquillage !!! Bisous", "Je vous trouve resplendissante", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Certains ont même noté que Laurence Boccolini s'était délestée de quelques kilos ces dernières semaines. "J'ai l'impression que vous vous êtes allégée de quelques kilos sans doute inutiles maintenant... J'espère que vous vous trouvez magnifique avec votre nappe sur la tête, parce que c'est le cas... très bon après-midi", "Oh la ! Mais vous avez perdu du poids ! J'espère que c'est voulu !", "Bonjour Laurence, vous avez perdu combien de kilos ???", pouvait-on aussi lire.