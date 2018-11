Laurence Boccolini "en colère" : "Le cancer d'un enfant n'est pas une priorité..."

"Un vote aussi important pour des enfants et des familles dans la détresse, expédié à 5h30 du matin !!! 5 millions attribués au lieu des 18 millions espérés ! Le message est clair : le cancer d'un enfant n'est pas une priorité !", s'insurge celle qui a repris les commandes du Grand Concours des animateurs (TF1).

En bref, Laurence Boccolini est "en colère". "Je ne leur souhaite jamais de connaître cette peur, ce sentiment de totale impuissance, ce chagrin dévastateur d'assister à la maladie d'un enfant. Comment trouver l'espoir et le transmettre à toutes ces familles ?", a-t-elle poursuivi mentionnant Emmanuel Macron ainsi que l'Assemblée nationale sous son post. Un cri du coeur largement compris et partagé par les internautes. En effet, nombreux sont ceux qui ont soutenu l'ancienne animatrice du Maillon faible (TF1 puis D8). "C'est honteux, merci à vous d'en parler, ça aidera peut-être à faire bouger les choses", "Je suis triste et en colère, je vous comprends", peut-on lire.

L'association Grandir sans cancer rappelle dans les colonnes du Parisien que "chaque année en France, 500 enfants décèdent d'un de ces cancers pédiatriques auxquels seul 3% du budget annuel de l'Institut national du cancer est alloué".