Laurence Boccolini : La raison de son hospitalisation dévoilée !

"Parfois on ne peut pas aller toujours bien ! Quand le corps dit stop, on doit l'écouter ! Grosse frayeur mais ça ira ! Prenez soin de vous." C'est ainsi que Laurence Boccolini a annoncé son hospitalisation à ses fans jeudi 6 avril 2017, sur Twitter. Le post était accompagné d'une photo d'elle dans un lit d'hôpital, perfusée.

Si la maman de Willow (3 ans) n'avait pas précisé la raison de son passage à l'hôpital, un proche s'en est chargé pour elle au cours d'une interview pour Le Parisien de ce vendredi 7 avril 2017 : "Depuis quelques jours, Laurence souffre d'une très grosse bronchite qui s'est aggravée soudainement. Elle a été hospitalisée aux urgences mercredi, car on avait une suspicion d'embolie pulmonaire. Elle a passé la nuit en soins intensifs."

Plus de peur que de mal pour Laurence Boccolini, qui a déjà fait son retour chez elle "avec un traitement à base d'antibiotiques". Elle pourra heureusement se reposer ces prochains jours puisque les tournages de Money Drop (TF1) sont en pause pour l'heure. Une aubaine pour l'animatrice, qui confiait en avril dernier sur Europe 1 avoir envie de prendre des vacances à cause du rythme effréné des tournages du jeu télévisé : "Là, j'en fais beaucoup. On en a fait plus de 300." Elle n'a également pas prévu d'assurer l'animation du Grand Blind Test prochainement.

On lui souhaite donc un prompt rétablissement.