Laurence Boccolini toujours plus amincie : elle s'affiche radieuse !

Ces dernières semaines, Laurence Boccolini affiche une silhouette incroyablement amincie. Alors qu'elle se trouve en Afrique du Sud pour le tournage de l'émission Je suis une célébrité, sortez-moi de là (TF1), l'animatrice de 55 ans prend la pose au beau milieu d'un décor de rêve et ravit ses fans !

Ce vendredi 8 mars 2019, la maman de la petite Willow (5 ans) se dévoile toujours plus affinée sur Instagram. En baskets, pantalon, t-shirt et kimono coloré, Laurence Boccolini, coiffée d'un chapeau et colliers typiques autour du cou, est radieuse. C'est tout sourire qu'elle prend la pose les bras écartés avec en fond un paysage digne d'une carte postale, entre montagnes et plantations.

"J'ai l'air de dire tout est à moi !!! Le bush, les montagnes, le ciel !!! Happy ! Merci @itvstudios et @tf1 pour ces moments magiques ! Aujourd'hui est un autre jour... Bravo à notre équipe et à notre réalisateur qui veille sur notre tribu", écrit l'animatrice. En commentaires, les internautes sont nombreux à la complimenter sur sa perte de poids ainsi que sur son look.