Laurence Ferrari et Renaud Capuçon, leur fils a déjà "un petit niveau" au violon

Laurence Ferrari et Renaud Capuçon s'aiment depuis dix ans et célébreront l'année prochaine, le 3 juillet 2019, leurs noces d'étain. Le 8 novembre 2010, la journaliste donnait naissance à leur fils Eliott (ses aînés Baptiste et Laëtitia sont nés de son précédent mariage, avec Thomas Hugues) qu'évoque brièvement le violoniste dans Télé Câble Sat, en kiosques ce 9 juillet 2018.

Renaud Capuçon est l'un des invités du Concert de Paris organisé pour la sixième année sur le Champ-de-Mars au pied de la tour Eiffel et diffusé par France 2, le 14 juillet en prime time. Le violoniste délaissera momentanément le classique pour replonger avec les spectateurs dans la très belle partition de John Williams (Star Wars) pour La Liste de Schindler (1993). À cette occasion, le musicien se confie dans Télé Câble Sat. Il évoque son rapport à son instrument – un Guarnerius de 1937 ayant appartenu à Isaac Stern dont il est devenu propriétaire en 2017 – et son désir de transmission. Le sujet de son fils Eliott arrive naturellement : "La vie n'est que transmission. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais enseigné dès l'âge de 20 ans. C'est en transmettant qu'on apprend sur soi-même, qu'on apprend la vie." Et Renaud Capuçon de révéler que son fils de 7 ans et demi est un violoniste en herbe : "Et il a déjà un petit niveau, estime le papa, sans doute très fier. Il nous arrive de jouer en famille. Il me demande de jouer avec lui, c'est sympa. C'est un moment à part."

Cet été, Renaud Capuçon continue de se produire, notamment en Autriche. À la rentrée, entre ses concerts classiques, il donnera une représentation unique à l'Olympia baptisée Au cinéma. Comme il l'explique sur la page Facebook de l'événement : "Depuis que le Cinéma existe, la musique transcende les images et donne du relief à nos émotions. C'est avec bonheur que j'ai découvert ces musiques de film étant enfant, adolescent ou adulte. C'est avec passion que je les aborde aujourd'hui. Pour ce concert unique à Paris, j'ai choisi l'Olympia, salle mythique et emplie d'histoire. Accompagné par l'Orchestre Lamoureux et le chef Geoffrey Styles, plongez avec moi dans cet univers merveilleux des musiques de Cosma, Legrand, Morricone, Williams, Desplat, Mancini, Korngold, Horner, Jarre... écrites pour des films d'exception." Ce concert aura lieu le 14 octobre 2018 à 17h. Ce beau projet sera accompagné d'un disque qui sortira le même jour.