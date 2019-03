Laurence Ferrari : "Un harcèlement médiatique difficile" à l'époque du JT de TF1

De 2008 à 2012, Laurence Ferrari était aux commandes du Journal Télévisé de 20 heures, de TF1. Et, dans On refait la télé sur RTL samedi 30 mars, la journaliste et animatrice âgée de 52 ans n'a pas caché que cela a été une période assez compliquée de sa vie.

Une pression médiatique

"Ce n'était pas le moment préféré de ma carrière", a d'entrée de jeu confié la femme de René Capuçon quand on l'a questionnée sur ses quatre saisons au JT. Elle a ensuite admis qu'il y avait "trop de pression" : "Puis c'était écrasant au quotidien d'être médiatisée à ce point-là. Il y avait une pression au travail, mais aussi en dehors, sur moi et ma famille qui a été assez lourde à gérer." La maman de Baptiste, Laetitia (26 et 22 ans, nés de sa précédente union avec Thomas Hugues) et Elliot (8 ans, fruit de ses amours avec Renaud Capuçon) évoque aussi un "harcèlement médiatique très difficile à vivre".

"Comme je suis quelqu'un d'assez équilibrée et très attachée aux valeurs familiales, je savais bien qu'il fallait que je ne me mette pas trop en danger. L'essentiel était ailleurs. Donc voilà, j'ai fait quatre ans, j'ai fait mon travail honnêtement, correctement. A un moment j'ai dit : 'Stop, j'arrête. J'ai besoin d'aller respirer ailleurs et de faire mon métier de la même façon'", a ajouté Laurence Ferrari qui est "extrêmement" contente de ce qu'elle fait aujourd'hui sur CNews.

La présentatrice de L'info du vrai et du Grand rendez-vous se réjouit que ce soit "plus libre et décontracté" sur la chaîne de la TNT. Si elle assure n'avoir jamais été relookée quand elle officiait sur TF1, elle admet avoir été critiquée pour la couleur de ses chemisiers. "Vous en arrivez à vous mettre carrément un uniforme tous les jours. Je me disais parfois : 'Vous vous occupez de la couleur de mon chemisier ou de ma mise en plis, mais écoutez ce que je dis, c'est beaucoup plus important'", a-t-elle regretté.

Malgré tout, Laurence Ferrari ne regrette aucunement cette expérience, car elle est une femme de challenge et c'en était un beau. Et des défis, elle en a relevé au cours de sa carrière. Après avoir débuté en tant que pigiste à l'AFP et l'édition Rhône-Alpes du Figaro Magazine, en 1986, puis à Europe 2 à Lyon, elle arrive sur Europe 1, station pour laquelle elle travaille entre 1986 et 1997.

UN CV bien rempli

Elle a aussi la chance d'être chroniqueuse pour l'émission de France 2 Combien ça coûte (1997-1999) et Studio Gabriel (1994-1997). Elle est ensuite présentatrice sur LCI à partir de 1997 et se retrouve l'année suivante sur France Info, en tant que journaliste médias et communication. De 2000 à 2006, elle co-anime avec son époux de l'époque Thomas Hugues l'émission Sept à Huit (aujourd'hui animée par Harry Roselmack). En parallèle, les téléspectateurs de TF1 la retrouvent dans Vis ma vie (2001-2006), puis en tant que remplaçante de Claire Chazal aux JT du week-end (2002-2006).

Laurence Ferrari quitte ensuite la première chaîne pour évoluer sur Canal+ afin de présenter l'émission politique Dimanche+ (programme qu'elle coproduit). On la retrouve aussi sur RTL avec Le journal inattendu. Et, surprise, en 2008 elle fait son retour sur TF1 pour présenter le JT, après le départ de Patrick Poivre d'Arvor.

Après son congé maternité, pris à partir d'octobre 2010, Laurence Ferrari présente à partir de mai 2011 Parole directe, puis Parole de candidat lors de l'élection présidentielle de 2012. Avec David Pujadas, elle anime le débat télévisé de l'élection présidentielle entre le président de la République sortant Nicolas Sarkozy et son adversaire François Hollande.

De 2012 à 2016, c'est sur C8 que la belle blonde travaille. Elle est aux commandes du Grand 8. Ce n'est pas tout, elle présente aussi Tirs croisés sur Itélé (2013-2016), puis Punchline (2016-2017). Actuellement, on peut la suivre dans L'info du vrai et Le grand rendez-vous. Un beau CV.