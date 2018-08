Laurent (La Villa) violemment clashé : Il règle ses comptes avec un internaute

Vendredi 3 août 2018, Laurent annonçait une bonne nouvelle à tous ses abonnés. En laissant un commentaire sur un compte fan, il affirmait simplement que sa chérie Jazz, à qui il a fait sa demande en mariage, attendait leur deuxième enfant, sept mois après avoir accueilli leur petite fille, Chelsea. Depuis, les internautes sont déchaînés entre excitation pour le couple de la part de certains et médisances de la part de haters. C'est d'ailleurs face à des propos violents que Laurent a laissé parler son côté protecteur.

Ce samedi 4 août, tout le monde débattait encore sur la prétendue grossesse de Jazz et un détracteur a lâché une terrible phrase : "Go gazer le deuxième gamin." Des termes utilisés qui ont sans doute rappelé à la petite famille un événement tragique. Souvenez-vous, en avril dernier, le couple s'était fait agresser à son domicile. La jeune maman et son bébé avaient été gazés par les malfaiteurs avant d'êtres "traînés par terre". Quant à Laurent, qui s'en est sorti avec 52 points de suture, les agresseurs lui ont "enfoncé un pied-de-biche dans la jambe". Quelques semaines plus tard, Jazz et Laurent déménageaient à Dubaï.

Sans surprise, le candidat de télé-réalité est sorti de ses gonds à la vue de ce commentaire et a répliqué : "C'est quoi ce genre de fdp", avant d'ajouter : "Allez go faire signaler son compte à cette tchoin."