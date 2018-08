Laurent Ournac heureux : Sa belle déclaration à son épouse Ludivine

Oublié le Camping Paradis, l'interprète de Tom Delormes dans la célèbre série de TF1 profite d'un repos bien mérité. A l'instar de Faustine Bollaert, Laurent Ournac s'est envolé pour le Canada avec son épouse (depuis le 19 juillet 2014) Ludivine et leur fille Capucine (5 ans).

Et, après avoir partagé une tendre photo de sa fille et lui, l'acteur de 38 ans a souhaité mettre sa femme à l'honneur sur Instagram, mardi 7 août 2018. Laurent Ournac a en effet dévoilé une photo sur laquelle Ludivine apparaît de dos. On peut l'observer contemplant les montagnes qui entourent la ville de Squamish (à mi-chemin entre Vancouver et Whistle). "Avec L, les montagnes ne me font pas peur !!! #trip #britishcolumbia #canada #seatoskygondola ##love #instagood #instahappy", a-t-il légendé sa tendre publication.

Quelques heures plus tôt, l'ancien co-animateur de Danse avec les stars (TF1 en 2015 et 2016) partageait leur périple sur l'île de Vancouver et dans la vallée Alberni. "Petite sortie famille dans les montagnes ... des rivières, des lacs, des arbres, une vue exceptionnelle ! Thanks @westcoastedge for the tour ... #trip #britishcolumbia #vancouverisland #albernivalley #familytime #love #feelgood", peut-on lire en légende d'une photo de la belle petite famille.