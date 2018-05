Laurent Ournac papa gaga et complice : Rare photo de sa fille Capucine

Lorsqu'il n'est pas en tournage pour Camping Paradis (TF1), Laurent Ournac passe du temps en famille. Le comédien de 38 ans passe ainsi le week-end avec sa fille Capucine (5 ans et demi), née de ses amours avec sa chérie Ludivine. Sur Instagram, il partage quelques photos de ces tendres moments de complicité entre père et fille.

Sur le réseau social, Laurent Ournac a ainsi publié une adorable photo de sa main traçant un coeur avec celle de sa fille. "Soirée avec ma Capuche !!! Ces moments sont rares et précieux. Je la vois grandir et je me dis qu'il ne faut laisser aucun moment s'enfuir sans en profiter. Prendre le temps de se parler, de se comprendre et de partager cela ensemble. #pèreetfille #dadanddaughter #infinitelove #5ansetdemi", a-t-il écrit.