Laurent Ruquier en couple ? Il se dévoile difficilement face à Michel Cymes

Le 31 octobre dernier, Michel Cymes recevait Laurent Ruquier dans sa nouvelle émission Ça ne sortira pas d'ici, diffusée en deuxième partie de soirée sur France 2.

Dans ce talk-show "médical", il arrive que l'animateur et médecin de métier puisse poser des questions assez personnelles à ses invités, comme dans tout bon cabinet médical. Ainsi, quand Michel Cymes a voulu remplir le dossier de son patient du jour, il n'a pas hésité à lui demander sa "situation familiale" !

Habitué à être très discret sur ses amours, Laurent Ruquier a aussitôt réagi : "C'est-à-dire ? Vous voulez dire célibataire, marié, pacsé, c'est ça ? Alors on va dire célibataire." Une réponse tournant autour du pot, assez administrative, qui n'a évidemment pas satisfait Michel Cymes. "Mais vous vivez en couple ?", a-t-il alors renchéri face à l'animateur des Grosses têtes (RTL), qui a continué de noyer le poisson en insistant sur le fait que "célibataire, ça veut dire célibataire".

Malheureusement, Michel Cymes n'a pas lâché le morceau et a alors lancé : "Oui, mais on peut être célibataire tout en vivant pas loin..." Désireux de passer à autre chose, Laurent Ruquier a finalement lancé : "Alors on va dire... maqué ! C'est ça que vous voulez me demander ? Eh ben maqué, voilà !"

Une réponse un peu étonnante car aux dernière nouvelles, Laurent Ruquier était bien plus que "maqué" puisque pacsé depuis janvier 2012 avec le comédien et cavalier Benoît Petitjean...

Une séquence que nous vous proposons de retrouver dès à présent dans notre player !