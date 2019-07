Lea Michele (Glee) rend un vibrant hommage à Cory Monteith, 6 ans après sa mort

Il y a des dates qui marquent plus que d'autres. Pour des millions de fans comme pour les tous proches de l'acteur, difficile de passer la journée du 13 juillet sans penser à la gentillesse et l'énorme coeur de Cory Monteith. Il y a six ans déjà, l'acteur nous quittait à l'âge de 31 ans, emporté par une overdose après avoir consommé de l'alcool et de l'héroïne. Une mort brutale qui avait marqué les esprits. On se rappellera tous du poignant hommage fait par les acteurs de la série afin d'honorer la mémoire de Finn.

Une chose est sûre : six ans après, la douleur reste intacte. Particulièrement pour Lea Michele, inoubliable Rachel dans Glee mais surtout ancienne petite-amie de Cory Monteith. Le samedi 13 juillet 2019, c'est sur Twitter que la chanteuse de 32 ans a écrit quelques mots. "La lumière sera là pour toujours", a t-elle tendrement déclaré, en légende d'une photo d'un ciel se reflétant dans l'eau.