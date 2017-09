Lenny Kravitz : Scandale à l'opéra Garnier devant Charlotte Casiraghi

Le 21 septembre, le palais Garnier accueillait le gala d'ouverture de la saison de danse 2017-2018 du ballet de l'Opéra national de Paris. Dans la salle, une pléiade de stars et de personnalités dont Charlotte Casiraghi et son compagnon, le producteur Dimitri Rassam, l'actrice Marisa Berenson, Charles Berling et sa compagne Pauline Cheviller mais aussi Mélanie Laurent, Jack Lang, Bérénice Bejo et bien sûr l'étoile Aurélie Dupont, directrice du ballet de l'Opéra de Paris. Parmi tout ce beau monde en smoking et robe de créateurs, Lenny Kravitz s'est fait remarquer, non pas par sa tenue 100% cuir sur chemise ouverture, mais par ses manières.

Ne lui dites pas quoi faire

Selon le site PageSix.com du New York Post, le rockeur a eu une altercation avec un autre spectateur au début du spectacle. D'après les informations exclusives de nos confrères américains, alors que le rideau se levait, Lenny Kravitz a sorti de sa poche une barre chocolatée, déchiré le papier argenté qui l'entourait avant de commencer à l'engloutir, le tout en faisant forcément un peu de bruit. Devant le siège de Kravitz, un VIP s'énerve et lui demande à plusieurs reprises de se taire et de ne pas manger. Le rockeur se serait alors levé de son siège pour hurler : "Ne me dites pas ce que je dois faire !" Une femme assise non loin aurait essayé de calmer le chanteur en lui disant : "Vous ne savez pas à qui vous vous adressez", sous-entendant l'importance du monsieur mécontent. Celui-ci insistait : "C'est la France !" Tout ça pour se voir répondre par Kravitz : "Je n'en rien à faire, ne me dites pas ce que je dois faire." Selon un témoin de la scène : "C'était très embarrassant. On aurait dit que Lenny allait mettre son poing dans la figure de ce monsieur."

Quelques minutes après l'altercation, Lenny Kravitz aurait quitté la salle furieux, avant de rejoindre son siège quinze minutes plus tard. Page Six affirme que l'interprète d'American Woman a été très ému par le spectacle et qu'il a ensuite été vu en compagnie de l'homme avec lequel il s'était disputé, échangeant des excuses et des banalités sur leur "malentendu". Selon un ami, la star sortait épuisée d'une séance en studio et perdre son sang-froid n'est pas du tout son genre.

La soirée de gala s'est poursuivie par un grand dîner où de nombreux sourires ont été échangés. Lenny, qui habite la capitale française et y enregistre son nouvel album, a également été vu sympathisant avec notre Mélanie Laurent nationale.

Bref, malgré ce tout petit scandale un rien shocking, cette nuit à l'opéra fut un ravissement...