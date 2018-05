Les Anges 10 : L'hommage émouvant des candidats à Johnny Hallyday !

La saison 10 des Anges bat son plein sur NRJ12 depuis plusieurs semaines. Entre les histoires d'amour et leurs projets professionnels, les candidats ne s'ennuient pas une seule seconde. Lors de l'épisode du 21 mai 2018, ces derniers se sont retrouvés au studio pour une occasion très spéciale. Ils ont enregistré leur hymne en hommage à Johnny Hallyday, dont la disparition le 3 décembre dernier a ému toute la France.

Raphaël Pépin, Jaja, Barbara Opsomer, Rémi Notta,Vincent Queijo et leurs camarades ont repris le titre mythique Je te promets. Pour rendre cet hommage encore plus symbolique et vibrant, les candidats des Anges 10 ont été coachés par Amy Keys, l'ancienne choriste de Johnny Hallyday. Tous ensemble, ils ont enregistré cette nouvelle version qui donne vraiment des frissons.