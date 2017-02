Les Anges 9 : Anissa lynchée après ses propos sur Mélanie, elle s'explique !

Anissa n'a pas l'intention de se laisser faire. La bombe des Anges 9 ne veut pas que les téléspectateurs de NRJ12 pensent qu'elle a été méchante gratuitement avec sa "rivale" Mélanie après le casting raté de la blonde à cause de quelques kilos en trop.

Sur Twitter, la bombe de Moundir et les apprentis aventuriers (W9) a ainsi statué mardi 7 février : "Quand j'ai dit 'Faut être fine et pas comme Mélanie', c'est parce que le big boss de l'agence lui a dit de mincir et que, lorsque elle est rentrée, elle a mangé tout et n'importe quoi. Je lui avais donné des conseils pour la nutrition et pour faire du sport. Si elle ne m'écoute pas, elle réussira peut-être pas le casting. C'était pour elle. Moi, avant de venir, j'ai travaillé. Les agences de Miami, ça rigole pas. Le niveau est très haut !"

Anissa n'a pas manqué de rappeler non plus que Mélanie avait été la première à la critiquer sur son physique, et ce dès l'aéroport en comparant ses jambes à des "frites".

Pour rappel, en découvrant les photos de Mélanie en lingerie issues du photoshoot, le casteur américain avait fait savoir à la blonde de La Villa des coeurs brisés 2 (NT1) qu'elle devait perdre du poids et raffermir certaines zones de son corps. Un coup dur pour Mélanie qui ne se sentait déjà pas à l'aise face à Anissa et Sarah, la petite amie de Vincent Queijo. "Je vais pleurer, je suis désolée", avait-elle admis avant que les téléspectateurs n'entendent Anissa lâcher : "Miami, c'est ça. Soit t'es mince, soit t'es comme Mélanie."

Choqués par cette pique, nombreux étaient les internautes à avoir sorti leurs griffes sur Twitter afin de prendre la défense de Mélanie. "Anissa, c'est un cure-dents et elle ose critiquer Mélanie qui elle est très bien formée ? Ça commence bien #LesAnges9", "Anissa elle a bodyshamé Mélanie et y en a qui trouvent ça drôle ? #LesAnges9", "Mais wallah Anissa qu'elle se la ferme. Son corps sans vitamine je préfère mille fois Mélanie", a-t-on notamment pu lire.