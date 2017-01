Les Anges 9 : Un ami de Justin Bieber et Kendall Jenner au casting !

Le tournage des Anges 9 a débuté en début de semaine. Sarah (Secret Story 10), Milla (Les Princes de l'amour 3, Les Anges 8), Mélanie (La Villa des coeurs brisés 2), Anissa (Moundir et les apprentis aventuriers), Kim (Les Marseillais), Luna (The Voice 5), Jonathan (Secret Story 9), Anthony (La Villa des coeurs brisés 2), Jordan (Les Ch'tis), Mickaël (Le Meilleur Pâtissier saison 5) et Senna (Secret Story 4, Les Anges 1) ont donc investi la luxueuse villa choisie par la production.

Pendant ce temps, une autre aventure a débuté en parallèle. Pour la première fois depuis le début des Anges, un deuxième groupe de candidats s'est installé dans une autre villa située à Las Vegas. Huit anonymes ont été accueillis par le parrain de la promotion Fabrice Sopoglian et doivent prouver qu'ils méritent d'intégrer l'aventure en brillant grâce aux jobs qui leur seront proposés. Parmi eux se trouve un ami des stars.

En effet, si l'on en croit les indiscrétions du site Public, Anthony Alcaraz fait partie de la promotion et aurait été choisi pour intégrer la villa des Anges 9 dans le but d'être acteur. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le jeune homme est connu Outre-Atlantique. Il a déjà collaboré avec plusieurs grands créateurs de mode, dont Olivier Rousteing (directeur artistique chez Balmain) et Riccardo Tisci (directeur artistique de la maison Givenchy), devenus des amis.

Le jeune homme originaire de la Côte d'Azur peut aussi se targuer d'être amis avec de nombreuses stars telles que Sofia Richie, Justin Bieber, Kendall Jenner et Travis Scott. Et il serait le meilleur ami du milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba. Côté coeur, Anthony a été en couple avec la fille de l'ex-champion de basket Magic Johnson.