Les Enfoirés Kids : Coup d'éclat de la jeune génération, "la relève est assurée"

Ces petits ont déjà tout des grands : Les Enfoirés Kids ont relevé avec brio le défi de revisiter certains des tableaux les plus mémorables de la grande aventure des spectacles créés et donnés chaque année par leurs aînés au profit des Restos du Coeur. Diffusé vendredi 1er décembre 2017 sur TF1, leur concert sur la scène flambant neuve de l'Aréna du Pays d'Aix a captivé 4,9 millions de téléspectateurs (soit 23,2% de part d'audience sur les 4 ans et plus, et environ 27% sur les femmes responsables des achats de plus de 50 ans), le jour même de la sortie dans les bacs de l'album Génération Enfoirés, dont les bénéfices sont reversés à l'association.

Le public les a découverts, pour beaucoup, dans des télé-crochets tels que The Voice Kids, Prodiges ou La France a un incroyable talent. Lisandro Cuxi, Carla, Manuela, l'actuel candidat de Danse avec les Stars Lenni-Kim, Jane Constance, Evan et Marco, Lou, Angelina, Cassidy, Antoine, Hakob, Matéo, Robin, Martin, Simon, Amandine, Alexander Wood, Mareva, Betyssam, Leelou et Matéo, Robin, Martin, Simon des New Poppys ainsi que les Choeurs des New Poppys étaient exceptionnellement réunis pour rejouer une vingtaine de tableaux phares de l'épopée solidaire des Enfoirés, en présence de certains membres emblématiques de la troupe. C'est d'ailleurs l'ex-rugbyman Sébastien Chabal qui ouvre, machiavélique, le générique inquiétant du concert, dans lequel les jeunes talents débarquent façon Stranger Things au milieu des Mimie Mathy, Soprano et Lorie Pester plus flippants les uns que les autres.

Là surgit le clown Michaël Youn : "Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes la relève des Enfoirés", explique-t-il. "Ils sont morts ?", lui demande-t-on alors. "Non, ils ne sont pas morts. Enfin certains artistiquement, un petit peu", répond-il. Le ton est donné : de l'hommage et de l'humour. Pendant près de deux heures, animées notamment par Jenifer, Michaël Youn et Patrick Fiori, la jeune génération assure, reprenant en duo, en trio, en chorale aussi bien des hymnes comme Ici les Enfoirés et Attention au départ que des chansons inoubliables (que d'émotion sur Dis quand reviendras-tu ? de Barbara, Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat ou bien L'Amour existe encore de Céline Dion).

De quoi imaginer que Les Enfoirés Kids, à l'image des adultes, reviendront. En tout cas, Sophie Bazou, qui dirige Les Restos du coeur avec Véronique Colucci, s'est félicitée de cette grande première dans les colonnes du Parisien : "En lançant ce show, nous voulions diversifier nos recettes mais surtout transmettre l'esprit des Enfoirés à une nouvelle génération. La relève est assurée", a-t-elle commenté. En deuxième partie de soirée, d'illustres Enfoirés sélectionnaient des moments d'anthologie des spectacles passés ayant mis en scène des enfants. L'occasion de revoir des moments cultes, comme un Jean-Baptiste Maunier bouleversant à l'époque du film Les Choristes.

Les Enfoirés Kids, un spectacle à revoir en replay sur le site MYTF1.

L'album Génération Enfoirés, maintenant en vente au profit des Restos du Coeur (1 CD acheté = 10 repas offerts aux Restos du Coeur)

Dons aux Restos du Coeur : sur www.restosducoeur.org ou par courrier (Les Restaurants du Coeur 75515 Paris Cedex 15).