Les Marseillais : Des candidats hospitalisés en secret

Au fil des saisons, Jessica Thivenin est devenue une candidate emblématique des Marseillais (W9). Dans son livre intitulé C'est tout moi ! sorti le 20 février 2019, l'amoureuse de Thibaut Kura Garcia fait quelques révélations sur les coulisses de la célèbre émission de télé-réalité concernant notamment les différentes hospitalisations de candidats en off.

Un tournage dure plusieurs semaines et il arrive que les Marseillais aient des coups de mou. C'est ce que raconte Jessica Thivenin dans son ouvrage. "Sur chaque tournage, Julien se faisait un bobo et allait à l'hôpital à un moment ou à un autre, confie-t-elle. Paga, quant à lui, a été déshydraté dans un des tournages." Mais les deux candidats ne sont pas les seuls concernés. La belle blonde a elle aussi été prise en charge par les médecins.

"J'ai été hospitalisée deux fois pour des problèmes médicaux pas graves mais qu'il fallait traiter tout de suite", déclare Jessica Thivenin. Plus encore, la jeune femme a été sujette à une crise d'angoisse. "Je ne dormais plus, je n'arrivais plus à tenir le rythme du tournage. Je buvais deux cafés le matin, plus deux canettes de boisson énergisante. Arrivé le soir, où je devais parler devant la caméra toute seule, mon coeur me faisait mal, lance-t-elle. Ils ont arrêté de tourner aussitôt pour m'emmener à l'hôpital." Un malaise qui s'est produit lors du tournage des Marseillais VS Le Reste du monde à Marbella, en 2018.

Dans ces cas-là, les candidats sont discrètement amenés à l'hôpital et en montant les épisodes la production fait en sorte que l'absence du malade ne soit pas visible à l'écran. "La plupart du temps, ça se passe hors caméra et on ne voit pas dans l'épisode que quelqu'un s'est absenté, mais il y a eu des exceptions", conclut Jessica Thivenin.

C'est tout moi !, livre dans lequel la jeune femme se met à nu, est disponible à la vente depuis le 20 février 2019.