Les Marseillais VS Le Reste du monde 3 : Clashs, couple... Benjamin dit tout

Les Marseillais VS Le reste du monde a débarqué ce lundi 3 septembre 2018 sur nos écrans. Dès 19h50 sur W9, la compétition bat son plein et divertit les fidèles du programme par ses clashs et querelles amoureuses grâce aux candidats emblématiques Julien Tanti, Jessica Thivenin, Carla Moreau, Kevin Guedj, Benjamin Samat et Nikola Lozina. Mais cette année, de nouveaux visages feront leur apparition au cours des épisodes, comme ceux de Coralie Porrovecchio, Julien Bert, Laura Lempika, Julien Guirado ou encore Alix.

Purepeople.com est allé à la rencontre de Benjamin Samat, déjà connu pour ses participations télévisuelles aux programmes Les Princes et les Princesses de l'amour, Les Marseillais ou plus récemment Moundir et les apprentis aventuriers. Ce dernier a accepté de teaser la nouvelle saison placée sous le signe de la bataille. "C'était explosif ! Il y a eu beaucoup de compétition et donc beaucoup d'épreuves, ce qui veut dire des départs, des arrivées, des clashs... Je ne m'attendais pas à ça" se souvient-il.

Benjamin, qui a l'habitude de faire ses aventures avec Julien Tanti, admet par ailleurs que son acolyte du Sud a beau être papa, cela ne l'a pas empêché de faire ses fameux "problèmes", craints par les candidats mais très attendus par le public : "Toujours à fond dans les problèmes et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Plus il vieillit, plus il se nourrit de ça (rires)."

Enfin, le beau gosse de 26 ans n'aura pas passé son tournage à s'amuser avec ses copains, il aurait également craqué pour une jeune fille prénommée Alix. "On me voit l'embrasser dans le générique", précise-t-il. Il s'agit de la petite nouvelle du groupe, encore inconnue du grand public. Jolie brune au corps de rêve, Alix a les atouts pour se montrer séductrice, comme en témoignent ses photos très sexy sur son compte Instagram. Pour connaître la suite de leur histoire, il faudra regarder les épisodes !

