Les Reines du shopping – Virginia incroyablement amincie: L'avant/après bluffant

"Je viens de retrouver une photo de moi avant, j'étais en vacances avec une amie dans le Sud, il y a quelques années. Le pire, c'est que je me voyais beaucoup plus mince que ça à cette période !", lance-t-elle en légende. Et de poursuivre sur cette métamorphose : "J'ai pas mis deux mois pour me construire le corps que j'ai maintenant mais bien deux années bientôt avec des moments où je stagnais et des moments où je craquais un peu plus mais je n'ai jamais rien lâché, grâce aussi à mon chéri qui me soutient et ce n'est pas fini !" Enfin, Virginia conclut avec des mots encourageants : "Tout le monde peut y arriver avec de la persévérance !"

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h30 sur M6 afin de suivre Les Reines du shopping.