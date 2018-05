Letizia d'Espagne : Divine en République dominicaine, elle récolte des câlins

Trois jours, deux pays, voilà qui présage un agenda chargé. La reine Letizia d'Espagne a bien fait de profiter de son week-end et de ses filles Leonor et Sofia, allant voir une comédie musicale en famille avec sa mère, sa belle-mère et ses nièces.

En déplacement du 21 au 23 mai en République dominicaine et en Haïti pour une mission de coopération internationale, dans la foulée de deux précédents voyages au Honduras et au Salvador en mai 2015 et au Sénégal en décembre 2017, l'épouse du roi Felipe VI s'est attelée à la tâche dès son arrivée sur place. À peine débarquée à l'aéroport international Las Americas de Saint-Domingue vers 9h du matin heure locale, Letizia s'est immédiatement rendue dans la province de Monte Plata, dans le coeur de l'île. Son but : voir comment l'installation de dispositifs d'assainissement de l'eau et de fourniture d'eau potable avait significativement amélioré les conditions de vie de 2 500 familles qui vivent dans cette région rurale défavorisée.

Vêtue d'un pantalon blanc et d'un haut à rayures Massimo Dutti ainsi que d'une veste bleu marine Hugo Boss, la reine, âgée de 45 ans, a rencontré la population locale, discuté avec les habitants et même visité certaines maisons du quartier La Esperanza, se montrant particulièrement attentive sur la condition des femmes, l'accès à l'éducation et la lutte contre la pauvreté. Elle a ensuite pris la direction de la capitale, Saint-Domingue, pour prendre le déjeuner avec le président de la République, Danilo Medina, et son épouse Cándida Montilla, au palais présidentiel. Elle s'était entretemps changée, réapparaissant sublime dans une robe en soie Carolina Herrera blanche à pois noirs et à col licou, cheveux lâchés.

Après quoi, la première dame dominicaine, psychologue de formation, a ensuite accompagné leur invitée dans un centre spécialisé dans la prise en charge de personnes handicapées, y compris d'enfants en situation de déficience intellectuelle. Letizia, qui assume de nombreux patronages dans le domaine de la santé, ne pouvait qu'être intéressée par cette clinique avant-gardiste que les médias locaux qualifient de "plus grande preuve d'amour du gouvernement dominicain" et qui fait des émules, puisqu'une réplique est actuellement en cours de construction au Panama. Des preuves d'amour, il y en a eu aussi de la part de la visiteuse espagnole, qui a distribué de nombreux câlins pleins de bienveillance aux bambins qui venaient naturellement vers elle.

Elle a poursuivi son programme seule, prenant part au Centre culturel espagnol à une réunion de travail entre différents protagonistes de la mise en oeuvre de la coopération internationale, trente ans après le début de l'engagement de l'Espagne en République dominicaine.

Ce mardi, la reine Letizia enchaînait visite d'une coopérative de bananes bio et rencontre avec un organisme oeuvrant pour la prévention de la grossesse chez les adolescentes.