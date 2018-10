Letizia d'Espagne : Si belle en look masculin-féminin au côté de Felipe VI

Après le prix Princesse des Asturies, cérémonie qui récompense des travaux d'envergure internationale notamment dans le domaine des arts, des sports, des sciences sociales et des lettres, Letizia d'Espagne et le roi Felipe VI sont réapparus devant les caméras lors d'une visite en pleine montagne.

Samedi 20 octobre 2018, le couple était effectivement de passage à Moal, cité cette année en tant que commune exemplaire des Asturies. A cette occasion, la maman des princesses Leonor (12 ans) et Sofia (11 ans) avait opté pour un look masculin-féminin simple et confortable. Vêtue d'un pantalon anthracite et d'un chemisier bleu, elle avait également misé sur du plat avec des chaussures marine à plateforme.

Au cours de cette visite au village de Moal, situé dans le sud-ouest du pays et tout près de Cangas del Narcea, le royal duo a pu saluer les habitants, se prêter au jeu des selfies à leurs côtés, rencontrer différents représentants d'associations caritatives et redécouvrir les traditions et coutumes de la région.

Village de 144 âmes seulement, Moal se trouve aux portes de la forêt de Muniellos, la plus grande forêt de chênes d'Espagne et l'une des mieux préservées d'Europe, que l'UNESCO a récompensée par la déclaration de la réserve de la biosphère en 2000.