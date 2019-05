Letizia d'Espagne : Stylée pour son rendez-vous avec la science, en plus drôle

L'agenda officiel sait aussi varier les plaisirs : trois jours après s'être faite ambassadrice du sport féminin et au lendemain de sa participation solennelle aux cérémonies du 150e anniversaire de la garde civile, Letizia d'Espagne assistait mardi 14 mai 2019 à une nouvelle édition de la finale espagnole du concours de monologues scientifiques Famelab.

Présente chaque année depuis cinq ans pour cette joute oratoire comique lancée en 2005 au festival anglais de Cheltenham, où l'humour se met au service de la vulgarisation scientifique, la reine n'a pas manqué le rendez-vous, organisé au Teatro Gran Maestre, à Madrid, et animé par le présentateur télé Eduardo Aldán. Ravissante dans une combinaison bleu marine zippée et ceinturée, à laquelle elle avait assorti sac et escarpins, l'épouse du roi Felipe VI, qui était accompagnée du ministre espagnol des Sciences, de l'Innovation et des Universités, Pedro Duque, et de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Espagne, Simon John Manley, a vu se succéder sur scène les huit finalistes, lesquels disposaient chacun de trois minutes pour convaincre... et faire rire.

Au terme de leurs passages et des délibérations du jury, la reine Letizia est montée à son tour sur scène pour remettre le premier prix au vainqueur, Iñaki Echeverría, étudiant à l'Université de Navarre et qualifié de fait pour la grande finale internationale à Cheltenham.

Samedi 11 mai, c'est une personne chère à son coeur qui était à l'honneur : à 91 ans, Menchu ​​Álvarez del Valle, la grand-mère de Letizia, s'est vu décerner le prix Gava d'honneur 2019 lors de la cérémonie des Prix Gava de l'audiovisuel asturien, en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle dans le monde des médias et de la communication. Quarante années dont le "professionnalisme" et le "courage" ont été mis en avant par le jury, qui a souligné qu'elle était aujourd'hui encore "la voix de la radio" pour bien des auditeurs de la région des Asturies et, plus largement, une journaliste reconnue. Très proche de sa grand-mère, qui n'est sans doute pas pour rien dans sa propre carrière de journaliste (à laquelle elle a renoncé pour épouser Felipe), Letizia ne pouvait malheureusement pas assister à ce grand moment, étant simultanément en déplacement à Grenade pour présider à la finale de la Coupe de la reine.