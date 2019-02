Letizia et Elena d'Espagne : Cris et insultes, rien ne va plus entre elles...

À peine le souvenir déplaisant de l'ahurissante dispute publique entre la reine Letizia et la reine Sofia d'Espagne, survenue à Pâques en 2018, commençait-il à s'estomper que le récit d'une autre querelle familiale impliquant l'épouse du roi Felipe VI jette un peu plus d'huile sur le feu des relations au sein de la famille royale...

Jeudi 14 février 2019, le média espagnol Periodista Digital se faisait l'écho, citant des sources bien informées au sein du palais de la Zarzuela, d'un affrontement "brutal" qui se serait produit deux semaines plus tôt entre les deux femmes et aurait culminé dans les cris et les insultes. Ce jour-là, au cours d'une réunion de famille privée, l'infante Elena d'Espagne, soeur aînée du souverain, se serait plainte auprès de lui d'être trop peu mise à contribution dans les activités officielles de la couronne. La reine Letizia serait alors intervenue et la situation se serait vite envenimée, de manière incontrôlable, sa belle-soeur partant dans une colère noire. "Tu n'étais pas humble, tu étais pauvre et tu venais du petit peuple, apparemment tu l'as oublié", aurait alors jeté Elena à la face de Letizia, entre autres gentillesses, lui reprochant son arrogance et faisant valoir qu'elle, à l'inverse, est de "sang royal".

La relation jadis cordiale des deux femmes se serait dégradée ces dernières années et la situation serait aujourd'hui plus tendue que jamais, après une série de disputes à huis clos qui aurait atteint son paroxysme avec l'incident rapporté dernièrement.

L'infante Elena avait pourtant été la grande alliée du couple formé par son fils Felipe et Letizia, divorcée et journaliste de la RTVE à l'époque de leur rencontre, défendant auprès de Juan Carlos Ier le droit de son frère cadet à se marier par amour et voyant sa belle-soeur en puissance incarner un nouveau souffle pour la monarchie. Une entente cordiale qui s'était étiolée avec le temps et avait connu plus tard un vrai tournant avec l'affaire Noos, qui a conduit Iñaki Urdangarin, époux de l'infante Cristina, en prison pour un long moment : solidaire de sa soeur cadette, devenue la paria de la famille royale, l'infante Elena n'a apprécié ni la nouvelle version restrictive de la famille royale telle que définie par son frère le roi (à savoir un noyau dur comprenant le couple royal, ses filles et l'ancien couple royal), qui l'excluait – ainsi que Cristina – de la représentation immédiate de la monarchie et la privait d'engagements officiels, ni le traitement jugé "dégradant" dont l'infante Cristina a fait l'objet (déchue en 2015 de son titre de duchesse de Palma) de la part de Felipe et Letizia. Le monarque jouera-t-il l'apaisement en revoyant à la hausse les missions de sa soeur aînée, qui était conviée en début d'année à la cérémonie de remise des Prix du sport ?