Leven Rambin (Gone) super sexy : L'héroïne de la série est une bombe !

Chris Noth fait un beau retour sur le petit écran avec la série Gone, lui qui en a fait voir de toutes les couleurs à Carrie dans Sex and the City, où il incarnait Mister Big. L'acteur n'est toutefois pas le seul à se faire remarquer dans ce show policier diffusé sur TF1 le mardi soir : sa partenaire Leven Rambin montre toute sa pugnacité et son charisme dans chaque épisode. Mais qui est vraiment cette comédienne au physique de bombe – la preuve dans notre player ci-dessus – et au CV déjà bien rempli ?

Dans Gone, Leven Rambin joue la rescapée d'un kidnapping particulièrement médiatisé, devenue experte en arts martiaux et au maniement des armes à feu. Elle rejoint une équipe spéciale chargée de résoudre les affaires d'enlèvements et de personnes disparues, apportant à l'équipe sa connaissance unique de ce type de prédateur.

Âgée de 27 ans, cette native du Texas a étudié à l'école d'Houston le théâtre et le cinéma. Elle est connue pour avoir joué le personnage de Glimmer dans le film Hunger Games et la fille du Dr Sloan dans Grey's Anatomy. C'est le petit écran qui lui offre les rôles les plus marquants, avec notamment la deuxième saison de True Detective. Elle apparaît également envoûtante dans le clip de Green Day, Stray Heart (2012).