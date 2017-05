Liam Payne humilié par un rappeur "démoniaque" : "Ce mec-là me terrorise..."

Les apparences sont parfois trompeuses et Liam Payne en a fait les frais. Alors qu'il se rendait à une soirée qui réunissait tout le gratin de l'industrie du disque, l'ancien One Direction s'est fait complètement snober par un célèbre rappeur et producteur qu'il pensait être sympathique. Il s'agit de... P. Diddy !

Il a raconté la petite anecdote lors d'une interview pour l'émission de radio Kyle and Jackie O, diffusée sur KIIS FM ce vendredi 26 mai. "Je suis allé discuter avec lui et Jay Z, je lui ai serré la main et il s'est mis à glousser. C'est le rire le plus démoniaque jamais entendu. Honnêtement, ce mec-là me terrorise un peu", a-t-il raconté.

Le chanteur de 23 ans était d'autant plus mal à l'aise qu'il était persuadé d'avoir fait le bon choix en allant saluer le rappeur plutôt que d'autres stars de renom comme Leonardo DiCaprio ou le mari de Beyoncé. "C'était l'expérience la plus intimidante que j'aie eu à vivre avec une célébrité. Je pensais que P. Diddy était un pari sûr mais j'étais complètement à côté de la plaque", a-t-il ajouté en précisant que cet instant lui avait semblé durer une éternité.

Rappelons que Liam Payne est actuellement en promotion pour son premier single en solo, intitulé Strip That Down, premier extrait de son futur album. Outre ses débuts en solitaire, le jeune homme est devenu il y a deux mois, papa pour la première fois. Sa chérie, la belle Cheryl Cole a accouché d'un petit garçon prénommé Bear, en mars dernier.

