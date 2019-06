Liev Shreiber danse avec son fils : une choré endiablée... Naomi Watts adore !

Dimanche 16 juin 2019, pour la fête des Pères, Liev Schreiber a posté sur Instagram une photo de ses deux fils jouant sous la pluie à New York. En légende, la star de la série Ray Donovan révèle que c'est sa fête préférée.

Alexander "Sasha" Pete et Samuel "Sammy" Kai, respectivement âgés de 11 ans et demi et 10 ans, sont les fils de Liev Schreiber avec Naomi Watts. Les deux acteurs se sont séparés en 2016 après onze ans de vie commune mais se voient énormément pour leurs garçons. Et dimanche, ils étaient une nouvelle fois tous ensemble.

Sur Instagram, Naomi Watts a posté une vidéo de Sammy jouant avec son père. Le duo répétait une chorégraphie sur le tube Another One Bites the Dust de Queen. Ces quelques secondes ont fait forte impression, Naomi Watts récoltant une pluie de like et de messages adorables, certains signés Julianne Moore et Gina Gershon.

Plutôt, elle souhaitait une joyeuse fête des Pères à son ex-compagnon en publiant une superbe photo de lui et de leurs garçons : "Joyeuses fête des Pères Liev Schreiber, je suis tellement reconnaissante pour les deux merveilles que nous partageons."

Il y a deux ans, Liev Schreiber avait été critiqué pour avoir laissé son fils Sammy se déguiser en Harley Quinn, le personnage incarné par Margot Robbie dans Suicide Squad, alors qu'ils visitaient le Comic Con. Sasha était là aussi, déguisé en Jedi de la saga Star Wars. Mais pour quelques commentaires désobligeants, Liev Schreiber a été félicité par beaucoup de laisser son fils s'habiller et jouer comme il le désirait. D'autres parents célèbres font preuve de la même ouverture d'esprit : on pense à Adele dont le fils Angelo (5 ans) était déguisé en Reine de neiges lors d'une récente visite à Disneyland, mais aussi à Brad Pitt et Angelina Jolie qui ont toujours soutenu leur fille Shiloh quand elle a souhaité s'habiller comme ses frères.