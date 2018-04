Lily-Rose Depp célibataire : La rupture avec Ash Symest après deux ans d'amour

Lily-Rose Depp serait de nouveau un coeur à prendre. Selon les informations rapportées mardi 3 avril 2018 par le site Just Jared, l'actrice et mannequin de 18 ans s'est séparée de son petit ami, le top anglais Ash Stymest (26 ans). "Ils ont décidé de rompre", a simplement commenté une source. En outre, les ex-tourtereaux ont récemment cessé de se suivre sur Instagram.

Le couple, qui se fréquentait depuis l'automne 2015, était resté très discret sur sa romance. Leur dernière apparition publique remonte au 3 février dernier, lorsque Lily-Rose et Ash avaient été aperçus à l'aéroport de Los Angeles.

Très occupée dans sa carrière, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a plusieurs projets sur le feu. En plus de prêter son image à Chanel, maison dont elle est l'une des ambassadrices vedettes depuis 2015, Lily-Rose sera prochainement à l'affiche du film Les Fauves au côté de Laurent Lafitte et Camille Cottin. On a hâte !