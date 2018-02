Lily-Rose Depp : Elle se balance pour Chanel, comme Vanessa Paradis

New #RougeCocoLipBlush campaign thank you so so much! Get ready for blushing lips March 2018 @chanel.beauty @chanelofficial @luciapicaofficial @duffy_duffy @valeriemullon @patrickdemarchelier

A post shared by Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) on Jan 31, 2018 at 3:18am PST