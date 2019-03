Lily-Rose Depp : Déclaration d'amour et photo sexy avec son amie mannequin

Après une apparition remarquée sur le tapis rouge des César en février dernier, Lily-Rose Depp a repris le chemin des tournages à Montréal pour le film Dreamland. Un thriller du réalisateur Nicholas Jarecki dans lequel l'égérie Chanel, nommée pour le Prix Romy-Schneider 2019, va notamment donner la réplique à Gary Oldman, Armie Hammer et Evangeline Lilly.

Le long métrage mettra en scène trois histoires : celle d'un trafiquant de drogues qui organise un trafic de Fentanyl entre le Canada et les États-Unis, celle d'une architecte qui se bat contre sa dépendance à l'OxyContin et cherche à découvrir la vérité sur l'implication de son fils auprès de narcotrafiquants, puis celle d'un professeur d'université qui découvre que son employeur, une société pharmaceutique, lance un nouvel antidouleur non addictif sur le marché.