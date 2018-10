Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet : Leur relation excite les fans !

C'est la rumeur qui excite le plus la planète People en ce moment. Lily-Rose Depp (19 ans) et Timothée Chalamet (22 ans) seraient plus proches que jamais. De nombreux sites américains, puis francophones, ont relayé des informations plus ou moins fiables selon lesquelles l'actrice et fille de Vanessa Paradis serait en couple avec le plus grand espoir du cinéma hollywoodien actuel.

Tout est parti de photos volées relayées sur Instagram par des comptes fans de Timothée Chalamet, la révélation de Call Me By Your Name. On peut le voir en plusieurs endroits de New York, en compagnie de la jeune femme. Sur une photo, ils se tiennent mutuellement par la taille, tout en complicité. Sauf qu'évidemment, tout cela est bien léger. D'autant que les deux jeunes stars viennent de tourner ensemble, ce qui pourrait expliquer qu'elles se soient rapprochées.

En effet, Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet seront à l'affiche de The King, une production Netflix réalisée par David Michôd, évocation de la vie du fameux roi d'Angleterre Henry V qu'incarne justement la magnétique coqueluche d'Hollywood. Lily-Rose jouera quant à elle Catherine de Valois. Joel Edgerton, Robert Pattinson, Ben Mendelsohn et Sean Harris seront aussi à l'affiche de ce drame très attendu.

Toujours est-il que ces quelques clichés, saupoudrés de révélations signées Us Weekly (à prendre avec de grosses pincettes) ont attisé l'intérêt du public. "Je vais pleurer. Ils sont tellement mignons. Si parfaits", commente notamment une internaute dans le flot de commentaires admiratifs de ce duo qui risque donc de faire couler pas mal d'encre dans les semaines à venir...